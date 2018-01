Blocco dei trasporti in città, sgomberati i lavoratori della Samir

Giornata nera per i trasporti pubblici a Napoli. Intorno a mezzogiorno sono stati sgomberati i dipendenti Samir, che fin dalle prime ore del mattino bloccavano l'uscita dei bus dai depositi e la circolazione dei treni della metropolitana.

Secondo la polizia l'operazione è avvenuta pacificamente, mentre l'Usb parla di alcuni contusi dopo cariche delle forze dell'ordine: “Si tratta di una una protesta spontanea mossa da un sentimento di disperazione – scrive il sindacato – Far pagare il conto, ancora una volta, ai lavoratori sarebbe ingiusto e inaccettabile”.

I manifestanti si sono successivamente spostati all'esterno del deposito dell'Anm di Chiaiano. “Sono stati sgomberati i manifestanti alla stazione di Piscinola e rimossi i detriti sui binari rinvenuti sulla Linea 1 della metropolitana”, ha riferito il questore di Napoli Antonio De Iesu. "A breve – ha aggiunto – la circolazione dovrebbe riprendere".

Lo sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie di Anm si deve ai “ritardi per i pagamenti degli stipendi di gennaio. Dopo la riunione di ieri in prefettura, infatti, si è saputo che gli emolumenti di gennaio per i 337 dipendenti della ditta, saranno percepiti addirittura entro il 15 di febbraio”. La Samir ha crediti per oltre 5 milioni di euro da Anm, e la situazione dell'azienda municipale dei trasporti è notoriamente molto complessa dal punto di vista economico.

Ciro Maglione, amministratore unico Anm, pare abbia comunque confortato i lavoratori: gli stipendi dovrebbero essere erogati il 30 di gennaio.

“Ben venga qualsiasi forma di protesta – sottolineano i lavoratori della Samir in una nota - Questa crisi provocata da politica ed istituzioni più in generale, la devono pagare gli operai?”.