Galleria Principe, sgomberati i locali occupati dai movimenti

La polizia municipale ha portato a compimento stamane un blitz nella Galleria Principe di Napoli per sgomberare alcuni locali occupati da movimenti. In azione, come riportato dal Mattino, gli uomini del nucleo tutela patrimonio agli ordini del capitano Vassallo.

Sgomberati in particolare la parte dell'edificio affidata dal Comune all'istituto Campano di Storia della Resistenza. Al momento dell'arrivo della municipale non erano presenti occupanti. Il Comune – data la decisione di lasciare il posto da parte dell'Istituto di Storia della Resistenza, li rimetterà a bando.