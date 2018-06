Sgarbi contro la scorta a Saviano: "Meglio proteggere gli italiani tartassati"

Una scia di polemiche si è sollevata dopo le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha messo in dubbio la necessità di fornire una scorta a Roberto Saviano. In difesa dello scrittore si sono schierati il sindaco de Magistris, il Governatore De Luca e anche alcuni attori di Gomorra. È d'accordo con Salvini, invece, il critico d'arte Vittorio Sgarbi: "Saviano vive la scorta come un tormento, allora solleviamolo da questo tormento. La scorta è un privilegio, un vantaggio pazzesco, nel caso di Saviano conquistato col vittimismo", ha detto Sgarbi durante una puntata de 'La Zanzara'.

"Dovremmo proteggere gli italiani che si ammazzano per il fisco, non Saviano", ha concluso Sgarbi.