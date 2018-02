Sfruttamento della prostituzione e tratta di essere umani: arrestati due cittadini nigeriani

Nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto della criminalità straniera, gli agenti della Sezione Criminalità Extracomunitaria della Squadra Mobile, in via Palermo, hanno tratto in arresto due cittadini nigeriani: una donna di 59 anni poiché destinataria di mandato d’arresto europeo da parte del Belgio per tratta di esseri umani, istigazione sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, associazione per delinquere e un 33enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno rintracciato, nelle vicinanze di un esercizio commerciale gestito dal marito, la 59enne destinataria del provvedimento internazionale. Poco dopo anche l'uomo che nascondeva, occultata negli indumenti intimi, 50 grammi di marijuana. Entrambi sono stati arrestati e condotti rispettivamente presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli e la casa circondariale di Poggioreale.