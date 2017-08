"Per gli sfollati di Ischia vengano requisite le case sfitte sull'isola", l'appello di Borrelli

La notizia è stata pubblicata questa mattina dal quotidiano ischitano "Il Golfo". Sull'isola di Ischia molti appartamenti sarebbero sfitti da tempo e quei pochi disponibili hanno prezzi che, dal terremoto, sono raddoppiati. Una notizia che ha scatenato la reazione del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Sull'isola è in atto una speculazione", ha affermato Borrelli. "Gli ischitani più fortunati si rifiutano di mettere a disposizione dei concittadini terremotati le case disponibili, pensando di poter lucrare in un momento in cui l'isola fatica a tornare alla normalità. Tutto questo è inaccettabile".

"Un controsenso chiedere aiuti e solidarietà agli italiani e alle istituzioni perché non manchino contributi per gli sfollati di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio e poi, tra persone della stessa terra, ci si volta le spalle. A questo punto vengano requisite le case sfitte e siano messe a disposizione degli ischitani sfollati", ha concluso Borrelli.