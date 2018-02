Sfiduciato il sindaco di Castellammare, Antonio Pannullo

Dopo un anno e mezzo di governo cittadino, il sindaco di Castellammare di Stabia, Antonio Pannullo, è stato sfiduciato. Stanotte 14 consiglieri comunali si sono riuniti per firmare da un notaio lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. A “tradire” il politico del Pd vicino al consigliere regionale Mario Casillo sono stati sei uomini della sua stessa maggioranza insieme agli otto dell'opposizione.

Questi i nomi dei consiglieri comunali che hanno sfiduciato il primo cittadino stabiese: Nino Giordano, Angela Duilio, Salvatore Ercolano ed Eutalia Esposito di Area Civica, più Antonio Alfano di Stabia Libera e Tina Donnarumma di Progetto Stabia. Tutti della maggioranza mentre l'opposizione ha firmato compatta con Gaetano e Antonio Cimmino, Vincenzo Ungaro e Emanuele D’Apice del centro destra, Vincenzo Amato e Maria Murino dei Cinque Stelle, Alessandro Zingone e Michele Starace del gruppo per Castellammare. In primavera si tornerà già alle urne per le nuove elezioni.