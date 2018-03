È iniziata la Settimana Santa: gli appuntamenti liturgici

Da oggi è iniziata la Settimana Santa, giorni ricchi di eventi religiosi fino a domenica, con la conclusione della Santa Pasqua. Ma conosciamo tutti gli appuntamenti che si svolgeranno da stasera? Innanzitutto avete benedetto le vostre tavole ieri a pranzo con Acqua Santa e le Palme?

La domenica che apre la settimana con un profondo significato religioso. Innanzitutto la Domenica delle Palme ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. A seguire: Lunedì Santo, giorno dedicato all’amicizia per i Cristiani, Gesù arriva a Betania in compagnia dei suoi tre amici di sempre, Lazzaro, Marta e Maria.

Martedì Santo: giorno dello sdegno. Gesù questo giorno caccia i mercanti dal tempio, accusandoli di aver creato il luogo di culto in luogo di scambio di denaro e beni materiali. Il martedì Santo si rimarca il valore della preghiera, della solidarietà spirituale. Mercoledì Santo o anche chiamato Mercoledì delle Ceneri: giorno della tristezza. Giuda ha venduto la sua amicizia fraterna con Gesù per trenta denari, in questo giorno si riflette sui valori di fedeltà e onestà su impegni presi, ed etica morale dei Cristiani.

Giovedì Santo: l’ultima cena di Gesù con i suoi Apostoli. E’ il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia, del Sacerdozio ministeriale e del gesto della lavanda dei piedi. La tradizione vuole che, al termine della messa, improfumata dall’olio del Crisma, le croci restino velate, le campane silenti, gli altari senza ornamento, eccetto quello della reposizione del Santissimo Sacramento. Venerdì Santo: è il giorno più doloroso della Settimana Santa, Gesù viene crocifisso, tradito dal Suo Popolo e dai suoi amici. Per i credenti c’è la Via Crucis, che percorre simbolicamente tutti i momenti della Passione di Cristo. Sabato Santo: è il giorno del silenzio, fino a mezzanotte con la Veglia Pasquale in cui è viva la speranza della Resurrezione del Signore, il giorno dopo alle 11.