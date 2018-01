Camorra, società estere e carburanti: 7 arresti nell'operazione "Free fuel"

Operazione antifrode nel settore dei carburanti in corso. Dall'alba di stamani, i finanzieri stanno eseguendo in diverse province italiane tra cui quella di Napoli una serie di misure restrittive: sette custodie cautelari in carcere e due misure interdittive.

"Free fuel", questo il nome dell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, ha scoperto una presunta associazione per delinquere dedita ad una maxi frode fiscale per oltre 65 milioni di euro, con interessi della camorra.

La frode avrebbe consentito "un maggior margine di guadagno agli esercenti dei distributori stradali". Il gruppo è sospettato di avere l'obiettivo di abbassare il prezzo finale del carburante attraverso società che avrebbero omesso il versamento dell'Iva, con operazioni finanziarie che passavano da due società registrate una in Bulgaria e l'altra in Romania.

A Napoli, in particolare, è stato scoperto un bunker dove veniva conservato il carburante. Sono quattro i residenti in Campania sottoposti a misure cautelari, due in Lombardia e un altro in Umbria.