'Amica Geniale', domani cambia il dispositivo di traffico sul lungomare

Domani 7 aprile, per consentire le riprese cinematografiche della serie tv “L’Amica Geniale”, è stato istituito - dalle ore 6,00 alle ore 12,00 - un dispositivo di traffico temporaneo in via Acton nel tratto compreso tra l’ingresso/uscita galleria della Vittoria e via Cesario Console.

In particolare è stato istituito, dalle 6 alle 12, il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’ingresso/uscita della galleria della Vittoria e via Nazario Sauro, con relativo divieto di sosta e, solo per il tempo necessario alle riprese, il divieto di transito veicolare da via Nazario Sauro a via Acton.