Fontana del Tritone e degrado: "Senzatetto fanno sesso in pubblico"

Clochard fanno abitualmente sesso all'aperto, nei pressi della fontana del Tritone su via Foria. A denunciarlo, come riportato dal Mattino, sono i residenti della zona.

La zona è stata più volte riqualificata e ripulita dai dipendenti Asìa, ma si ritorna sempre al punto di partenza: rifiuti e clochard, a volte anche aggressivi al punto da minacciare i giardinieri che provavano a fare il proprio lavoro.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Terza Municipalità Ivo Poggiani. Che spiega: "Alcuni clochard sono ostaggio della criminalità, è giusto che intervengano i servizi sociali".