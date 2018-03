Prostituzione maschile a due passi da piazza Garibaldi: "Venire con me costa 30 euro" /VIDEO

Italiani, nord africani, slavi: sono loro 'i ragazzi del perimetro', quelli che si prostituiscono all'ombra delle torri della cittadella del Centro direzionale, a due passi da piazza Garibaldi. Il Centro Direzionale, dopo le 18 si svuota e appaiono ragazzi pronti a vendersi. "Venire con me costa trenta euro. Ma su internet 50 attivo e 100 completo. Non mi faccio problemi di ruolo ma faccio sempre sesso protetto. La media dei miei clienti ha 40 anni: sono dottori, avvocati, medici. Mi chiamano una volta al mese, ma se non ti fai sentire per un po' la storia va a finire. Sono anche su Internet su un sito di incontri con foto e numero di telefono", racconta Genny.

La video-intervista dell'agenzia Dire.