Costringeva una ragazzina a prostituirsi quando era incinta: fermato un 16enne

Sfruttava una rumena giovanissima a prostituirsi. Gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato un giovane, gravemente indiziato del reato di sfruttamento della prostituzione minorile a carico della coetanea.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura per i Minorenni di Napoli il ragazzo, insieme alla madre e alla sorella, sfruttava la ragazzina con la promessa di sposarla. La giovane era costretta a prostituirsi anche durante la gravidanza e in prossimità del parto. La ragazzina doveva vendere il proprio corpo anche quando la figlioletta era piccolissima. A "custodirla" in quel caso erano due donne. L'incubo è finito a settembre, quando la rumena ha raccontato tutto.

Le due donne e il giovane aguzzino si sono dati alla fuga portando con sé la neonata e solo dopo ore di ricerche le due donne sono state trovate e arrestate. Anche il 16enne dopo serrate ricerche è stato fermato e portato nel carcere di Nisida.