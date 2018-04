Sesso a pagamento nel B&B a luci rosse nel cuore di Chiaia

In via Chiaia è stata scoperta la presenza di un Bed&Breakfast, che nascondeva un'attività a luci rosse. Nella struttura ricettiva gli agenti della polizia Municipale hanno accertato la presenza di una prostituta, che esercitava in loco la propria professione.

La donna, con precedenti per lo sfruttamento della prostituzione, pubblicizzava le proprie prestazioni attraverso un sito di incontri a pagamento ed è stata perciò denunciata perdetenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Il proprietario e il gestore del B&B sono stati sanzionati.