Ragazzini fanno sesso in pubblico: il video pedopornografico gira su Whatsapp

È allarme pedofilia a Napoli per un video nel quale si vedono 4 minorenni fare sesso e che sta circolando nelle chat dei cellulari. L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha anche denunciato l'accaduto alla polizia postale consegnando le immagini ricevute con segnalazione anonima. Il video riprende tre maschi e una ragazzina che fare sesso in un luogo all'aperto e sembra che - complice la velocità offerta dai nuovi media - si sia già diffuso rapidamente.

Il commento

"Sono scene raccapriccianti - ha dichiarato Borrelli - e purtroppo tutti i protagonisti sembrano assolutamente consenzienti e non in grado di comprendere i problemi cui andranno incontro attraverso la diffusione del video dove, ad eccezione di quello che riprende, sono tutti perfettamente riconoscibili. Abbiamo già vissuto vicende drammatiche legate alla diffusione di video pornografici - ha concluso il consigliere dei Verdi - con vite spezzate dalla vergogna di essere mostrate in pubblico senza ritegno e umanità. Facciamo presto per togliere questo video on line prima che a pagarne le pesanti conseguenze siano quattro bambini".