Minorenni, sesso tra i rifiuti: la denuncia a Giugliano

Una triste vicenda di degrado è stata denunciata da alcuni cittadini di via Vicinale Gianfelice a Giugliano. Come riportato dal Meridiano, in via Oasi Sacro Cuore – a 10 minuti dal Comune – sta succedendo di tutto.

Erbacce rigogliose, rifiuti gettati in strada e dati alle fiamme, ma soprattutto sempre più ragazzini che sfruttano il buio e l'isolamento per fare sesso, in una zona per loro molto pericolosa dato appunto il totale abbandono in cui versa. I residenti sono esasperati: da tempo chiedono alle istituzioni di occuparsi della situazione indecente.