Sesso con una 13enne nel parco: in manette 33enne

Un uomo di 33 anni, di Crispano, è stato messo in manette dai carabinieri di Terzigno. I militari lo hanno sorpreso in via vicinale Creta, nel Parco Nazionale del Vesuvio, mentre stava compiendo atti sessuali con una minorenne, una ragazzina di 13 anni di Terzigno.

Mentre la ragazzina veniva affidata ai genitori, l'uomo è stato condotto in carcere. Nel corso della perquisizione del suo appartamento sono stati ritrovati diversi supporti informatici, il contenuto dei quali è al vaglio degli inquirenti.

Il 33enne era già noto alle forze dell'ordine.