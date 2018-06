Rapporto sessuale in caserma: indagato un carabiniere

Singolare la vicenda per cui per un appuntato scelto dei carabinieri di 48 anni, in servizio a Ravenna ma originario di Napoli, verrà probabilmente chiesto il rinvio a giudizio.

I fatti, raccontati dal Resto del Carlino, sono avvenuti la notte dell'11 gennaio scorso: avrebbe avuto un rapporto sessuale di notte in caserma a Ravenna, con una donna conosciuta poco prima in un bar. Per farlo, un avrebbe ingannato il piantone con la scusa di dover andare in ufficio a quell'ora per acquisire importanti informazioni dalla donna, e peraltro si è anche segnato un'ora di straordinario, da mezzanotte all'una.

Il militare è accusato di truffa e falsità commessa da pubblico ufficiale, mentre l'iniziale accusa di violenza sessuale è caduta: dopo una denuncia della ragazza, il rapporto è risultato essere consenziente.

La ricostruzione di quella notte

L'appuntato si presentò al comando di viale Pertini insieme a due donne. Disse al collega di turno che aveva motivi urgenti per portarle con lui così da poter conferire con loro in un luogo riservato.

Pare che le due donne, in realtà, gli avessero chiesto di vedere l'ufficio e lui, che doveva entrare in servizio all'una, le accontentò anticipando l'accesso di un'ora. Lì, il rapporto sessuale.