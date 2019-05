Fanno sesso in Villa Comunale, alla luce del sole: multati due uomini

Gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in Villa Comunale a seguito di una segnalazione per atti osceni ad opera di due soggetti. In particolare hanno riscontrato la presenza di due uomini sorpresi mentre svolgevano atti sessuali in un punto per niente appartato della villa che normalmente, nelle ore diurne, è frequentata anche da bambini. I due soggetti sono stati sanzionati con una multa di 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico e diffidati a non reiterare tale comportamento.