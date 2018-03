"Vai a cucinare": offese sessiste del consigliere della II municipalità

Una lettera scritta dalla consigliera capogruppo DEMA della II municipalità, Angela Parlato, porta alla luce una controversa vicenda che risale all'ultima riunione della Commissione Sviluppo della II municipalità (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe, con sede in piazza Dante). La lettera è indirizzata al presidente della II municipalità Francesco Chirico e al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Stando a quanto riporta la lettera, il consigliere Pino Brandolini (PD) avrebbe, durante la riunione di commissione a cui partecipava pur non essendo componente, apostrofato la consigliera Bianca Verde (DEMA) come "incompetente" e l'avrebbe poi invitata a lasciare l'aula chiedendole di "andare a cucinare".



"Oggi ho dovuto subire l'ennesima aggressione verbale da parte di un consigliere del PD, che già in passato ha usato toni forti nei miei confronti. Un comportamento inaccettabile", scrive la consigliera Verde su facebook. "Ci sono rimasta troppo male". Nella denuncia inviata dalla capogruppo Angela Parlato si chiedono ai destinatari misure forti per evitare la partecipazione di consiglieri a commissioni di cui non fanno parte. Questo giornale è aperto alle eventuali rettifiche del consigliere Brandolini.