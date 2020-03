"Servizio lesivo dell'onore e inopportuno": il Pascale fa causa a Striscia la Notizia

Finirà in tribunale la polemica generata da un servizio di Striscia la Notizia sul confronto televisivo tra il professor Paolo Ascierto e il collega Massimo Galli dell'Istituto Sacco di Milano. In una nota stampa, infatti, l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale annuncia di aver querelato la trasmissione: "L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale e il prof. Paolo Ascierto esprimono innanzitutto la più viva gratitudine verso tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato la loro solidarietà e vicinanza nei confronti del prof. Ascierto. Ringraziano profondamente tutti i medici e tutto il personale sanitario che con competenza, dedizione e spirito di sacrificio si dedicano e continueranno a dedicarsi encomiabilmente a fronteggiare l’emergenza in atto", si legge in una nota.

"Ritengono il servizio su richiamato di “Striscia la notizia”, montato ad arte, gravemente lesivo dell’onore e della reputazione del prof. Paolo Ascierto e dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, oltre che del tutto inopportuno e inappropriato in relazione alla drammaticità del momento che si vive, denotando una mancanza assoluta di sensibilità, specie nei confronti dei medici impegnati in prima linea e di quanti, come il prof. Ascierto, sommessamente sperimentano trattamenti terapeutici e cure, peraltro con risultati positivi". La tutela legale del professor Ascierto e dell'Istituto Pascale è affidata all'avvocato Andrea Castaldo.

