Acerra, serra di marijuana nel garage di casa: 52enne in manette

Aveva messo su, nel garage di casa sua, una vera e propria serra artigianale per coltivare cannabis. Arrestato un uomo di 52enne residente ad Acerra. Nel garage adiacente la sua abitazione aveva costruito una serra artigianale provvista di impianti d’illuminazione, riscaldamento e ventilazione per coltivare, essiccare e confezionare dosi di marijuana.

In seguito alla perquisizione dell'abitazione, sita in via Romani, sono stati rinvenuti anche 200 chilogrammi di sigarette di contrabbando e oltre 800 dvd pirata.

I militari hanno, inoltre, trovato e sequestrato 38 piante di cannabis, 870 grammi di marijuana già essiccata e confezionata per la vendita, oltre a 2 bilancini di precisione e 1200 euro in denaro contante che gli agenti hanno sequestrato, ritenendoli provento di attività illecita. Rinvenuti anche 940 stecche di sigarette di contrabbando di varie marche, nazionali ed estere, e 850 dvd di vario genere realizzati in violazione alle norme a tutela del diritto d’autore e privi di bollino Siae. L’arrestato è ora in attesa di rito direttissimo.