Serra per cannabis in casa: arrestato 27enne

Aveva costruito una vera e propria serra all'interno della sua abitazione. I carabinieri di Marigliano hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 27enne del posto. I militari hanno scoperto una serra artigianale con tutto il necessario per far crescere le piante di marijuana. Il giovane aveva, infatti, utilizzato una coperta termica, delle lampade, un ventilatore e un deumidificatore oltre ad aver creato un piccolo laboratorio per l'essiccazione ed il confezionamento della sostanza.

Un metodo efficace visto che all'interno dell'abitazione sono state trovate 15 piante di altezza media due metri e dal peso di 15 chili ciascuna. Inoltre c'erano nascosti altri 600 grammi di sostanza già confezionata in dosi. Il 27enne è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Poggioreale dove resterà in attesa di comparire dinanzi al giudice.