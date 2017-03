Serra per canapa indiana: due universitari in manette

Due studenti universitari sono finiti nei guai a Portici con l'accusa di aver allestito una serra per la coltivazione della canapa indiana. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione locale che hanno trovato la sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione di via Cristoforo Colombo. La casa è stata presa in affitto dai due studenti fuori sede che però hanno scelto anche di mettere su l'attività illegale. In casa c'era tutta l'attrezzatura necessaria. A partire dal terreno più utile alla fertilizzazione, passando per le lampade alogene fino ai ventilatori e i termometri per tenere sotto controllo l'umidità.

Un sistema che al momento permetteva loro di avere sei piante di cannabis e mezzo chilo di marijuana già essiccata. I due studenti sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e dovranno comparire dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per l'udienza di convalida dell'arresto e il successivo processo con rito direttissimo. I due sono stati trasferiti a Poggioreale e solo uno tra loro era già noto alle forze dell'ordine mentre l'altro incensurato. Dei due uno aveva 26 anni ed è originario di Caserta e uno 25 e proviene da Salerno.