Coronavirus, il campionato non si ferma: anche il Napoli ha votato a favore

Anche il Napoli ha votato a favore del prosieguo del campionato di serie A. Ieri l'assemblea (virtuale) della Lega ha sancito l'unanime volontà dei club del massimo campionato di non cristallizzare la classifica attuale o assegnare il titolo attraverso i playoff. Come spiega il giornalista economico Marco Bellinazzo, a Radio Punto Nuovo, il Napoli potrebbe perdere tra 50 e 60 milioni di euro se il torneo finisse qui. Una cifra che il giornalista considera la somma dei mancati introiti Champions (potenziali, visto che il Napoli dovrebbe recuperare ancora molti punti per arrivare al quarto posto).

La nota

"I Club hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A". Questa la nota della Lega di Serie A.