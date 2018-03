Scomparso da oltre un mese Sergio, 49enne napoletano: necessita di aiuto

Non si hanno notizie di Sergio Mometti, 49enne napoletano del Rione Sanità, da oltre un mese. L'uomo è ospite da più di 3 anni di una struttura, ed è facilmente riconoscibile dall'andatura: zoppica. Passa le sue giornate camminando per le strade di Napoli e andando a mangiare nelle mense per bisognosi. Il 12 febbraio verso le 7 di mattina è uscito dalla struttura e non è più rientrato. Dovrebbe avere con sé i documenti ma non i farmaci per la sua terapia quotidiana. Lo riporta la trasmissione Chi l'ha visto.