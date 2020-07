Esami di Maturità brillanti per Serena, in attesa del trapianto: 100 su 100

Gli esami di Maturità preoccupano qualsiasi 18enne si sa e una buona dose di paura ha investito anche Serena. Il 100 alla maturità raggiunto dopo 5 anni al liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco ha rappresentato una grande soddisfazione per una ragazza che deve affrontare una battaglia ben più servera ma che può e deve vincere

Serena è affetta da aplasia midollare, una malattia rara che l’ha costretta a diverse terapie nell’ospedale Bambin Gesù di Roma. E' in attesa di un donatore non ancora trovato.

Serena ci teneva tanto a svolgere la maturità nella sua classe, in presenza, e non a Roma come le consigliavano i medici e il suo desiderio di rivedere professori e compagni di classe che hanno condiviso con lei cinque lunghi anni, è stato esaudito.