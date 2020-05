Pescatori abusivi nel lago Fusaro: raccoglievano vongole dai fondali inquinati

La Polizia Locale ha scoperto pescatori abusivi nel lago Fusaro, intenti a pescare vongole. I fondali del lago, inquinati per scarichi di liquami e metalli pesanti, sono interdetti alla pesca. Per questo i 40 chili di vongole sono stati sequestrati. Lo ha annunciato il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione attraverso un post facebook. "Una pratica intollerabile", ha spiegato il primo cittadino bacolese. Di seguito il post.

Abbiamo sequestrato 40 kg di vongole raccolte da pescatori abusivi nel lago Fusaro. Lo ripeto, i fondali sono inquinati per scarichi di liquami e di metalli pesanti. Vogliamo difendere la comunità, ed il territorio. Comprendo le necessità lavorative, ma non si può alimentare un circuito di inquinamento che minaccia la salute dei cittadini (per le cozze invece, lo ricordo, prima di essere messe sul mercato, ricevono un processo di depurazione). Sono stati tutti diffidati. E saranno denunciati. Una pratica tanto intollerabile quanto diffusa. In acqua, anche con bombole di ossigeno, abbiamo trovato persone giunte da Mondragone, Acerra, Casavatore, Pomigliano. Li ho invitati personalmente a tornare presso nella nostra città. Ma mai più per pescare nel lago Fusaro. Basta. Non ci fermeremo. Continueremo i controlli, ogni giorno. Un passo alla volta.