Nas in un'azienda vinicola: sequestro di 240 litri di vino

Un'ispezione dei carabinieri del Nas ha portato al sequestro di 240 litri di vino in un'azienda vinicola a Terzigno. I militari sono entrati in azione nei pressi di via Zabatta dove hanno effettuato un'ispezione igienico-sanitaria. I carabinieri hanno trovato il vino che non aveva nessuna informazione utile a dimostrare la tracciabilità dell'alimento.

I militari hanno anche impartito delle prescrizioni ai proprietari dell'impresa.