Abusi edilizi: sequestrata villa a Casamicciola

Una villa con piscina, quattro camere da letto e tutti gli altri confort. Solo che tutto era stato costruito senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Con questa motivazione gli agenti del commissariato di Ischia, insieme ai militari dell'Ufficio circondariale marittimo di Ischia, hanno sequestrato un immobile a Casamicciola. I poliziotti sono entrati in azione per mettere i sigilli alla struttura di via Castiglione.

La villa aveva quattro stanze da letto con bagni interni, ascensore interno, ed un locale interrato da utilizzare come garage. Sul posto i poliziotti hanno trovato anche sei operai intenti a lavorare. Sono stati sequestrati anche tutti gli attrezzi da lavoro. Sia il proprietario della villa che gli operai sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.