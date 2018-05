Scacco al mercato di Resina: sei quintali di indumenti sequestrati

È conosciuto anche fuori regione per essere uno dei mercati di abiti usati storici della zona. Ancora una volta il mercato di Resina è finito nel mirino della polizia municipale. Gli agenti hanno effettuato una serie di sequestri nell'area di via Pugliano ad Ercolano. Ad essere fermati sono gli ambulanti abusivi a cui è stata sequestrata la merce in vendita. In totale sono stati posti sotto sequestro sei quintali di indumenti usati e due quintali di oggetti per la casa.

L'obiettivo del comune di Ercolano è quello di tagliare le gambe a tutti i commercianti abusivi che tolgono spazio a coloro che invece operano con tutte le autorizzazioni del caso. Nel corso degli ultimi 20 giorni sono stati diversi gli interventi degli agenti della municipale. Una battaglia voluta personalmente dal sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto. Di fatto si tratta di far fronte ad una situazione storica. Il mercato è da anni, infatti, animato anche da venditori abusivi che traggono così il loro sostentamento. La soluzione è tutt'altro che a portata di mano.