Castellammare, sequestrati centinaia di accessori e vestiti contraffatti

Centinaia di accessori e capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai carabinieri di Castellamare di Stabia. Trovati anche numerosi dvd pirata.

Gli agenti, nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione di marchi eseguito in un deposito a Via Bonito, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 33 borse, 182 paia di scarpe, 8 borselli, 32 portafogli, 10 giubbini, 28 cappelli e 50 collanine, tutti con marchio falso di note case di moda italiane e internazionali.

Inoltre, sono state sequestrate anche 40 pellicole per display di smartphone, 1503 cover per telefonini messe in vendita illegalmente, e 2294 cd e dvd con musica e film realizzati in violazione alle leggi a tutela del diritto d’autore e privi di bollino Siae.