Sequestrati oltre 1750 veicoli fittiziamente intestati: indagato un 34enne

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il Commissariato di Polizia di Giugliano, avvalendosi della collaborazione del Servizio Centrale di Controllo del Territorio di Roma, del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Molise, ha dato esecuzione ad un provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di 1758 veicoli fittiziamente intestati ad un soggetto.

La persona in questione, un 34enne originario di Mugnano di Napoli, fittiziamente titolare di una società di compravendita di veicoli per conto terzi, risulta indagata per il reato di falso e di favoreggiamento.

Dalle indagini, sinora espletate, è emerso che quest’ultimo, in concorso con altri, intestava 2174 veicoli alla società e 1464 veicoli a proprio nome.



Secondo l’ipotesi accusatoria, attraverso tale sistema chiunque ne avesse avuto bisogno per commettere reati o per altre illecite esigenze, ovviamente versando un adeguato corrispettivo, aveva la possibilità di ottenere la disponibilità di un’autovettura.

In tal modo, quindi, si sono favorite numerose persone, prevalentemente extracomunitarie, dedite a ogni tipologia di reati predatori consumati su tutto il territorio nazionale. Le relative indagini, tempestivamente svolte dalla Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano con l’ausilio della Sezione di Polizia Giudiziaria, avevano già portato al sequestro di numerosi altri veicoli con intestazione fittizia utilizzati in altrettanti episodi delittuosi nella provincia di Napoli ed in altre località del territorio nazionale.