Duemila uova sequestrate a Napoli: manca la tracciabilità

I carabinieri dei Reparto Tutela alimentare, proseguendo l'azione di monitoraggio delle scorse settimane presso aziende avicole, hanno sequestrato 62.080 uova e denunciato due persone accusate, in concorso fra loro, di tentata frode in commercio. Nel dettaglio i sequestri sono stati eseguiti nelle province di Verona, Rieti e Napoli. Nel capoluogo campano 1.980 uova fresche da immettere sul libero mercato erano carenti delle condizioni

di rintracciabilità.

Inoltre, sono state riscontrate difformità e violazioni alle normative in materia di tracciabilità ed elevate sanzioni per 6.000 euro, in quanto i prodotti risultavano potenzialmente pericolosi alla salute.