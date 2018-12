False assicurazioni online, scoperta maxi truffa da più di sei milioni

I siti internet che utilizzavano per portare a termine le loro truffe hanno i nomi più fantasiosi, tutti da verosimili agenzie assicurative. In realtà le polizze che stipulavano online erano false, ed i documenti d'identità raccolti dalle vittime venivano utilizzati anche per commettere altre attività fraudolente.

È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Investigativo Sezione "Indagini telematiche" del Comando Provinciale di Napoli in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, al termine della quale è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza a carico di 12 persone. Le attività investigative sono state svolte con la collaborazione dell'ufficio centrale antiriciclaggio di Poste Italiane.

L'ipotesi di reato è associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Il sodalizio criminale secondo gli inquirenti andava avanti dal 2015 su tutto il territorio nazionale. Le somme provento delle truffe, accreditate su carte prepagate, venivano trasferite attraverso un complesso intreccio di transazioni, ricariche su carta prepagata, prelievi presso sportelli bancomat e bonifici online.

Sono 498 le carte prepagate sulle quali, soltanto dal gennaio all'ottobre di quest'anno, sono state accertate movimentazioni in entrata ed in uscita per circa 6 milioni di euro. I siti web fittizi individuati sono 19, di cui 7 funzionati e riconducibili ad un medesimo portale su cui, nel corso del tempo, venivano collegati con i più vari nomi.