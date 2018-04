Rifiuti illeciti e scarichi pericolosi: sequestrata tintoria a Casavatore

Rifiuti pericolosi e produzione di scarichi pericolosi, oltre a sfruttamento del lavoro nero. Sono i reati per i quali i carabinieri forestali hanno sequestrato una tintoria di Casavatore, in via Leonardo da Vinci. Denunciata la legale rappresentante, una donna di 68 anni residente in zona. Gli scarichi e le emissioni in atmosfera non rispettavano quelle concesse dalla legge. Sequestrati due corpi di fabbrica, rispttivamente di 170 e 140 metri quadrati di superficie, 3 cabine di spruzzo a secco, 2 compressori, un essiccatore, un deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.