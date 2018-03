Contrabbando, i finanzieri sequestrano quasi due tonnellate di tabacchi

I finanzieri appartenenti alla compagnia di Nola hanno arrestato, in flagranza di reato, un contrabbandiere, sequestrando complessivamente oltre 1.724 kg di sigarette di contrabbando. Le fiamme gialle nolane sottoponevano a controllo un’autovettura, condotta da un 50enne napoletano, che occultava all’interno dell’abitacolo kg 105 di sigarette di contrabbando. Nella flagranza del reato, le fiamme gialle estendevano i controlli ai locali in uso al responsabile, sequestrando altri 1300 chili di tabacchi di varie marche all’interno di un deposito ubicato in Frattamaggiore ed ulteriori chili 300, in due locali-deposito nel comune di Crispano. Le sigarette sequestrate erano prive del contrassegno di stato.

Il responsabile, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Napoli-Nord, veniva associato presso la casa circondariale di Poggioreale.