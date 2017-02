Sigarette di contrabbando davanti alle scuole: sequestro da 120 chili

Arrivavano a vendere sigarette di contrabbando anche davanti alle scuole elementari all'uscita di scuola dei piccoli. Raffica di sequestri dei carabinieri della compagnia di Giugliano nel corso di un'operazione “Alto impatto” dedicata proprio a stroncare il fenomeno in città. I militari hanno finora sequestrato un totale di 120 chili di sigarette di contrabbando, trovate senza i necessari bolli del Monopolio di Stato.

L'operazione ha coinvolto diverse decine di militari che hanno anche fermato decine di persone dedite alla vendita. Gli uomini dell'Arma hanno potuto appurare che in alcuni casi la vendita avveniva anche dinanzi a scuole elementari. È il caso del I circolo didattico di piazza Gramsci dove le “bionde” venivano vendute nonostante i piccoli fossero in uscita dall'istituto. I controlli sono attualmente ancora in corso.