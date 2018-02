Nascondeva 30 casse di sigarette in un furgone e 465 in un container

I carabinieri della compagnia Stella hanno scoperto un container in cui c'erano sigarette di contrabbando, tanute a deposito prima di essere immesse sul mercato. i militari dell'Arma hanno bloccato un 53enne di San Giovanni a Teduccio, già noto alle forze dell'ordine, mentre si aggirava in un’area di capannoni industriali in via Mondo, a Caserta, alla guida di un furgone.

Sul mezzo sono state sequestrate 30 casse di tabacchi lavorati esteri, privi del sigillo dei monopoli di Stato, così la perquisizione è stata estesa a un container di cui nessuno sapeva indicare la proprietà nelle immediate vicinanze dei capannoni.

All’interno del container c’erano 465 casse di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 5 tonnellate, il cui valore al dettaglio sul mercato illegale viene stimato in circa 900.000 euro.

L'uomo è stato arrestato è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.