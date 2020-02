Polizia al Borgo Sant'Antonio Abate: gente in fuga da un palazzo alla vista della volante

Gli agenti del Commissariato "Vicaria-Mercato", durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Sant’Antonio Abate hanno notato alcune persone nei pressi di uno stabile che, alla vista della Polizia, sono scappate in direzioni differenti e nella fuga hanno lanciato dei pacchetti di sigarette all’interno dell’edificio.

Gli agenti, entrati nel palazzo, hanno sequestrato in un appartamento abbandonato al primo piano, numerosi scatoloni contenenti 4360 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di varie marche per un peso complessivo di 86 kg.