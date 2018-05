Sigarette nascoste in un'intercapedine: sequestrati 700 chili di 'bionde' di contrabbando

I finanzieri del I Gruppo di Napoli, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio, notavano un furgone che transitava a velocità sostenuta. Incuriositi dall’andatura del mezzo gli operanti decidevano di fermarlo per i controlli di rito. Immediatamente i militari si rendevano conto che il veicolo presentava delle anomalie: appariva più piccolo rispetto a quanto previsto dal libretto di circolazione e fuoriusciva dall’abitacolo un intenso odore di silicone anche se il furgone, proveniente dalla Slovenia come si evinceva dalla documentazione rinvenuta a bordo, risultava completamente vuoto. L’accurata ispezione del veicolo consentiva ai finanzieri però di scoprire lo stratagemma realizzato per occultare quasi 700 kg di sigarette di contrabbando.

Le pareti del furgone erano state rimpicciolite utilizzando finti pannelli di compensato incollati tra loro con del silicone. L’intercapedine artificiale creata era stata riempita di sigarette di contrabbando. Con tale espediente il mezzo anche se controllato sarebbe risultato vuoto. Al termine dell’intervento, il conducente del veicolo, un napoletano, veniva tratto in arresto, mentre le sigarette di contrabbando poste sotto sequestro.