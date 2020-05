Una tonnellata di sigarette stoccate in un container: nell'auto di un 43enne altri 80 kg di "bionde"

I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 43enne di Boscoreale, già noto alle forze dell'ordine.



I militari lo stavano pedinando da tempo, poiché erano convinti che l’uomo fosse coinvolto nel commercio di "bionde" di provenienza illecita: l'hanno osservato e seguito in ogni spostamento. Fermato lungo Via Nazionale delle Puglie mentre era a bordo della sua auto, hanno così rinvenuto 80 chili di sigarette occultato in 8 scatoloni di cartone: 400 stecche pronte per il mercato locale.



I Carabinieri hanno poi ripercorso a ritroso la strada battuta dall’arrestato e a Ponticelli, in un'autorimessa di autoarticolati rinvenuto in un container oltre una tonnellata di sigarette: 5200 le stecche sequestrate, per un valore complessivo al dettaglio di circa 200.000 euro.



Sigarette, auto e container sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato è stato ristretto presso il carcere di Poggioreale. Il proprietario dell’area di sosta sarà denunciato per concorso nel reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.