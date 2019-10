Sequestrata una sala scommesse al Rione Alto

Nell’ambito dei controlli predisposti dal comando della Polizia Locale sugli orari di apertura delle sale scommesse e sale da giochi, gli agenti dell'Unità operativa polizia investigativa centrale hanno controllato una sala del Rione Alto. A un primo accesso gli agenti hanno contestato e sanzionato le violazioni per il mancato rispetto della normativa in materia. A seguito di ulteriori indagini la polizia locale ha scoperto che non c’era alcun collegamento con il sistema nazionale della Lottomatica dal 2017 quindi le apparecchiature presenti erano tutte abusive.

Il titolare incensurato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa ai danni dello Stato con il sequestro della somma di 3200 euro quale provento dell’attività abusiva. Stessa sorte è toccata al locale interamente posto sotto sequestro così come ogni singolo totem presente in sala del valore commerciale di circa 10mila euro ognuno.