Sequestrato un tratto della Circumvallazione esterna

Nelle prossime ore verrà posto sotto sequestro un tratto della Sp1, nella zona tra Ponte Riccio e la Rotonda Auchan. A darne notizia è la Procura di Napoli Nord.

La zona è tra i comuni di Qualiano e Giugliano, ed il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Napoli in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo l'arteria.

“Per agevolare il regolare deflusso veicolare saranno predisposte indicazioni di percorsi alternativi e riduzione da due corsie ad una corsia per senso di marcia”, rende noto la Procura che continua: “Si segnala per eventuali disagi che potranno derivare agli utenti durante le fasi di allestimento di messa in sicurezza provvisoria per I' esecuzione del provvedimento”.