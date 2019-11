Nas in azione a Pomigliano, sequestrati 5 chili di prodotti alimentari

I carabinieri del Nas di Napoli sono entrati in azione a Pomigliano d'Arco, in un bistrot. Dopo ispezione igienico-sanitaria, i militari hanno proceduto al sequestro di 5 chili di prodotti alimentari, tra frittatine, prodotti di gastronomia e dolci di produzione propria. Gli alimenti risultavano privi di informazioni utili a garantirne la tracciabilità prevista dalla normativa in materia di somministrazione d'alimenti.