Pomigliano, blitz dei Nas in un panificio: sequestrati 70 chili di prodotti

I carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato controlli in un panificio di Pomigliano d'Arco. L'ispezione igienico-sanitaria nel forno ha determinato la chiusura amministrativa di un deposito per alimenti (il cui titolare è risultato sprovvisto di licenza, e per il quale non sussistevano i minimi requisiti igienico sanitari previsti dalla norma).

I militari hanno proceduto anche al sequestro amministrativo di 70 chili di prodotti da forno e rosticceria esposti per la vendita, privi di informazioni utili a garantirne la tracciabilità. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.