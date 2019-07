Professore universitario a tempo pieno e ingegnere in privato: sequestro da 900mila euro

Un danno erariale da 900mila euro. È questo che la procura regionale della Corte dei Conti per la Campania contesta a un docente universitario, ordinario alla Federico II, e ingegnere con incarichi privati. In violazione della norma sugli incarichi accademici a tempo pieno, il docente avrebbe svolto attività professionale come consulente per tre anni tra il 2012 e il 2015.

Il sequestro

La procura ha così ottenuto il sequestro conservativo “ante causam” invitando a dedurre il professionista. Secondo gli investigatori, nel periodo degli accertamenti fiscali, avrebbe effettuato delle donazioni ai figli in modo tale da svuotare i suoi possedimenti. I finanzieri hanno sequestrato la somma di 871.408,52 e un'imbarcazione di 12 metri ancorata a Viareggio. Inoltre la Corte dei Conti ha stigmatizzato l'atteggiamento dell'università che avrebbe dovuto vigilare sulla condotta del docente che però godeva di peso accademico e politico rilevante.