Scoperta centrale del falso in città: molti prodotti erano per bambini

Oltre 150mila prodotti falsi e non sicuri una parte dei quali era destinata ai bambini. È quello che hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Napoli a via De Roberto all'interno di un container. I militari hanno scoperto 51mila orologi falsi di marche conosciute come “Chronotech” e “Patek Philippe” e una parte di orologi destinati a bambini del personaggio dei cartoni “Ben 10”.

Le carte da collezione per i piccoli

Insieme agli orologi sono state sequestrate 102mila carte da gioco contraffatte “Yu Gi Oh”, noto gioco di carte da collezione conosciuto in tutto il mondo. Tutti i prodotti erano perfettamente realizzati e avrebbero certamente ingannato i consumatori. La loro realizzazione era però fatta con materiali scadenti e molto pericolosi soprattutto per i più piccoli. Il container con il materiale era di proprietà di un cittadino cinese che è stato denunciato.

