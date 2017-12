Sequestro dei Nas in una nota pizzeria di Frattaminore: era priva di autorizzazioni

I carabinieri del Nas di Napoli proseguono i loro controlli alimentari in vista delle festività natalizie, operando in città ed in provincia.

Con l'obiettivo di perseguire quelle condotte che, in campo commerciale e sanitario, possono rivelarsi dannose per la salute dei consumatori, i militari sono entrati in azione a Frattaminore.

Il blitz ha riguardato un pizzeria-paninoteca di via Roma. Nell'esercizio commerciale, conseguentemente ad una precedente verifica igienico-sanitaria, i carabinieri hanno chiuso la sala di somministrazione alimenti e bevande: era stata attivata senza autorizzazione. Il nome della pizzeria non è stato reso noto dalle forze dell'ordine.