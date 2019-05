Nas chiudono una rosticceria nel nolano

I carabinieri del Nas sono intervenuti a Marigliano per sequestrare una pizzeria-rosticceria lungo corso Umberto I. I militari hanno operato una chiusura amministrativa di un locale che veniva adibita dall'esercizio commerciale per depositare degli alimenti.

Secondo gli investigatori c'erano diverse carenze igienico-sanitarie e strutturali e per questo motivo lo spazio andava chiuso. Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire se siano stati fatti dei danni ai consumatori. Stando alle indagini il locale per il deposito degli alimenti era stato aperto anche abusivamente.