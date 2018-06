Nas in azione a Pomigliano: sequestrati dieci chili di alimenti in una pizzeria

Circa dieci chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati dai carabinieri dei Nas in un esercizio commerciale tra Casalnuovo e Pomigliano d'Arco. Si Si tratta in particolare di alimenti (ritagli vari di insaccati, di lattiero caseari, pasta farcita) senza indicazioni utili per la tracciabilità, utilizzati dalla pizzeria ristorante dove i militari hanno operato il sequestro. La notizia è riportata da il Fatto Vesuviano.